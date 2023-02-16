Участница "Танцев со звездами" Юлия Сахневич впервые рассказала о болезни, с которой борется уже полгода

Известная украинская танцовщица, участница проекта "Танцы со звездами" Юлия Сахневич вышла на связь с поклонниками после двух месяцев затишья.

На странице в Instagram хореограф разместила фотографию, где изображена в розовом костюме и с пирожными и кофе в руках. Как рассказала Сахневич, последние полгода ее жизни были не столь "ванильными", как эта ее фотография. Юлии пришлось серьезно заняться своим здоровьем:

Юлия Сахневич впервые за два месяца показалась фанам / Фото: instagram.com/juli_sakhnevych

"Мои последние полгода были совсем не такие мимешные, как эта милая фотка… Мне пришлось бороться с собой и своим телом, пытаться побороть темный лес аллергологии. Я довела свой организм до хронической крапивницы после третьего рецидива Квинке, получила длительное лечение и поиск причины — куча лекарств и гормональных препаратов!" – поделилась артистка.

Юлия призналась, что многие врачи разводили руками и поначалу не могли установить ей точный диагноз. А потом, когда Сахневич начала лечение, у нее проявилась медикаментозная аллергия.

"Уже шестой месяц лечения. Итак, на все ваши интригующие вопросы ответ таков. Сейчас – этап восстановления тела, веса и здоровья, осознания и переоценки себя", — поделилась танцовщица.

Отметим, многие помнят Юлию Сахневич как участницу шоу "Танцы со звездами", где она в разных сезонах была партнершей актера Павла Вишнякова, ведущего Даниэля Салема, рэпера Позитива.

Юлия Сахневич и Даниэль Салем / Фото: instagram.com/juli_sakhnevych

Юлия Сахневич и Позитив / Фото: instagram.com/positiff

Юлия Сахневич и Павел Вишняков / Фото: instagram.com/juli_sakhnevych

Напомним, на днях украинский артист Андрей Данилко поделился, что серьезно заболел перед своим выступлением в Неаполе, Италия. Данилко мучила высокая температура и исчез голос.

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