Участница "Танцев со звездами" Зарицкая о танцевальном прошлом: "Делала колесо и садилась на шпагат"

Участница "Танцев со звездами" Зарицкая о танцевальном прошлом: "Делала колесо и садилась на шпагат"

Также артистка занималась акробатическим рок-н-роллом.

Солистка группы KAZKA и участница "Танцев со звездами" Александра Зарицкая, которая недавно потрясла шпагатом, оказывается, имеет танцевальное прошлое.

В комментарии сайта ТСН.ua она призналась, что в детстве умела садиться на все виды шпагатов, а также делала колесо. Кроме этого, певица еще и два года занималась таким воспалительным видом танца, как акробатический рок-н-ролл.

"Я танцевала когда-то в детстве. Поэтому у меня есть немного танцевальных способностей", — рассказала артистка.

К слову, Александра давно мечтала принять участие в "Танцах со звездами". Звезда настолько увлеклась танцами, что в дальнейшем она планирует объединить свою творческую деятельность именно с танцами.

"Танцевать — это такой кайф. Когда я оказалась в компании танцоров, я была в шоке. Я, пожалуй, часов пять занималась и, после этих пяти часов, я вышла заряженной энергией", — поделилась Александра.

Напомним, 5 сентября, на 1+1 состоялась премьера нового сезона проекта "Танцы со звездами". В первом эфире шоу Александра Зарицкая станцевала соблазнительное танго.

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