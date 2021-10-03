Александра Зарицкая о своих новых отношениях: "Не могу назвать их суперздоровыми"

Артистка недавно встречается с новым парнем.

Солистка группы KAZKA и участница шоу "Танцы со звездами" Александра Зарицкая, которая недавно рассекретила новые отношения, поделилась подробностями своей личной жизни.

Звезда рассказала "Світському життю", что со своим новым бойфрендом она начала встречаться недавно. Но, несмотря на это, артистка ценит эти отношения. Хотя и говорит, что ей не удается много времени проводить со своим избранником.

"Парень появился недавно. Этим отношениям еще очень мало времени. Я их берегу. Однако я не могу назвать свои отношения суперздоровыми, ведь мы не часто видимся. Но мы работаем над этим. Я успокаиваю его, что вскоре все изменится. Очень надеюсь, что увидимся в декабре или январе ", — с улыбкой рассказала артистка.

Своего нового избранника исполнительница не спешит знакомить с родителями. Она говорит, что это для нее очень серьезный шаг. Также, звезда боится, как на ее парня отреагирует папа.

К слову, последние отношения у Александры были полгода назад. Но, несмотря на это, звезда признается, что секс у нее был регулярный. Правда, без длительных взаимоотношений.

Напомним, недавно Александра Зарицкая сообщила, что у нее есть пирсинг в интимном месте. Звезда говорит, что ей не было больно это делать.

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