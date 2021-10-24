Категория
Гламур
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Участница "Танцев" Зарицкая сообщила, что разошлась с любимым и теперь свободна

Участница "Танцев" Зарицкая сообщила, что разошлась с любимым и теперь свободна

Александра Зарицкая / instagram.com/kazka.band

Она также призналась, к кому у нее есть чувства.

Солистка группы KAZKA, участница "Танцы со звездами" Александра Зарицкая в прямом эфире шоу поделилась подробностями личной жизни.

Ранее артистка говорила, что влюблена и у нее есть бойфренда Однако, похоже, парочка разошлась. Об этом Саша рассказала в прямом эфире.

"Мое сердце свободно, и я открыта к любви. И я чувствую, что этот человек где-то очень рядом", — поделилась счастливая звезда.

Александра Зарицкая и Юрий Мешков / © instagram.com/kazka.band
Александра Зарицкая и Юрий Мешков / instagram.com/kazka.band

К слову, знаменитость намекнула на то, что между ней и ее партнером по "Танцам" Юрием Мешковым нечто большее, чем просто дружба.

Между тем сам хореограф открыто говорит, что Александра ему нравится.

"Она мне нравится как девушка. Посмотрим до конца проекта, куда это дойдет", — говорит Юрий.

Читайте также:

Следующая публикация