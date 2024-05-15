Участницы "Евровидения-2024" закрутили роман прямо на конкурсе и восхитили нежными фото

Артистки рассказали о своих отношениях.

На "Евровидении-2024" представительницы Чехии и Сан-Марино закрутили роман прямо во время конкурса.

Чешская певица Aiko и барабанщица группы Megara Кэт Альмагро, которая представляла Сан-Марино, признались, что находятся в отношениях. Радостной новостью в соцсети X, которая ранее называласьTwitter, поделилась Кэт.

Представительницы Чехии и Сан-Марино на "Евровидении-2024" / Фото: twitter.com/katalmagro

Барабанщица опубликовала романтические фотографии со своей возлюбленной Aiko. На снимках артистки мило позировали друг с другом и обнимались. Кэт отметила, что хоть швейцарцам Nemo удалось победить на "Евровидении-2024", однако им конкурс принес гораздо больше — любовь.

Представительницы Чехии и Сан-Марино на "Евровидении-2024" / Фото: twitter.com/katalmagro

"Nemo выиграл хрустальный микрофон, но должна сказать, что я выиграла на "Евровидении" гораздо больше", — подписала кадры Кэт.

Представительницы Чехии и Сан-Марино на "Евровидении-2024" / Фото: twitter.com/katalmagro

Отметим, Aiko и группа Megara принимали участие во втором полуфинале "Евровидения-2024". Aiko представляла на конкурсе Чехию с песней Pedestal.

Коллектив Megara поехал на "Евровидение" от Сан-Марино и сражался за первое место с композицией "11:11". Однако в финал им попасть не удалось.

Напомним, ранее alyona alyona рассказала, как украинская делегация была оштрафована на "Евровидении-2024". Артистка объяснила, почему это произошло.

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