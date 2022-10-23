Участницы "Голосу країни-12" рассказали, как военные встречают их с благотворительными концертами

Многие участники двенадцатого сезона "Голосу країни" присоединились к благотворительным концертам в поддержку наших военных.

Девушки из Guli-Guli band с группой KAZKA, в которой они выступают в роли бэк-вокалисток, рассказали, как на их выступления на передовой реагируют защитники.

"Недавно мы были в воинских частях и услышали отзывы от украинских военных, что им было настолько приятно от этих выступлений. Услышали слова о том, что мы даем какую-то надежду, дарим моменты счастья, отвлекаем от неприятностей. Это невероятно вдохновляет и мы будем продолжать выступать и делать благотворительные концерты", — рассказали участники из команды Потапа.

Напомним, что в прошлых эфирах о своих концертах во время войны для украинских военнослужащих рассказали и другие участники "Голосу країни-12".

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