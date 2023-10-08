Участницы "Голосу країни-13" довели советницу Артема Пивоварова до слез

Следующими побороться за участие в "Голосі країни-13" вышли вокалистки Вероника Мартынюк и Виктория Деркач.

Участницы исполнили два трека, которые скомпоновали в один. Они спели композиции "Стожари" и "Ой на горі". Как призналась советница тренера Артема Пивоварова KOLA, ее растрогал номер участниц, что она не могла даже сдержать слез.

Артем Пивоваров, KOLA / Фото: скриншот с видео

"Виктория, вы уникальны в своих движениях. Вы так все это магически делали. У меня реально пошли слезы, когда вы начали петь. Вероника, вы такая, как теплое молоко. Разные энергии у вас. Очень сложно мне выбирать", — прокомментировала выступление. участниц KOLA.

Тем временем Артем Пивоваров не хотел прощаться с участницами, и предложил им в рамках проекта создать дуэт.

Вероника Мартынюк и Виктория Деркач / Фото: скриншот с видео

"Девчонки, доверьтесь мне. Я верю в то, что мы можем сделать гораздо больше для нашей культуры, для нашего развития вместе. Я предлагаю создать дуэт в рамках этого шоу и сделать что-то более величественное, а затем объединиться и создать что-то вместе", – предложил участницам тренер.

Артем Пивоваров / Фото: скриншот с видео

Однако если же Вероника согласилась на дуэт, то Виктория – нет. Артем Пивоваров принял непростое решение и попрощался сразу с двумя участницами. Правда, он предложил им поработать вместе вне шоу.

Вероника Мартынюк и Виктория Деркач / Фото: скриншот с видео

"Я считаю, что этот проект о мечтах музыкантов и об амбициях. Амбиции не могут уместиться в рамках какого-то определенного формата. Я предлагаю вам создавать музыку за кулисами этого проекта, в рамках проекта "Твої вірші, мої ноти". Вы проявили себя невероятно. Это для меня непростое решение, но в рамках "Голосу країни" я вынужден попрощаться с вами", — сказал Пивоваров.

Смотрите "Голос країни-13" по воскресеньям в 21:00 на канале "1+1 Украина".

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