Участницы "ВИА Гры" посветили обнаженными ягодицами в первом за восемь лет клипе от Бадоева

Трио представило пикантное видео на трек "Манекен".
Группа "ВИА Гра" порадовала поклонников выпуском новой видеоработы на трек "Манекен".
Режиссером клипа выступил Алана Бадоев. Видео вышло в лучших традициях коллектива – максимально откровенные наряды, обнажившие части тела певиц, и эротические танцы.
Отметим, что эта работа стала первой за восемь лет, которую Алан Бадоев снял для "ВИА Гры". Как всегда, автором музыки и слов композиции выступил продюсер группы, композитор Константин Меладзе.
Поклонники после увиденного признались, что клип у них вызывал бурные эмоции. "Да, Бадоев творит чудеса! Девушки все преобразились", "это очень красиво. Наконец-то из них в клипе вытащили "ВИА Гру", "просто шикарно. Есть у них та энергия, которая должна быть у солисток этой группы".
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