Участник балета Дорофеевой рассказал об ужасном нападении и жизни после комы: какое наказание понес обидчик

Украинский танцор Евгений Гоначернко, который работает в балете Нади Дорофеевой, впервые подробно вспомнил резонансное нападение, произошедшее с ним в 2021 году, и рассказал, как сейчас чувствует себя после пережитой комы и сложной операции на голове.

В интервью Славе Демину артист рассказал, что нападавшим оказался сотрудник Управления государственной охраны Украины. После задержания мужчину арестовали на 60 суток, однако судебные заседания длились очень долго и закончились уже во время полномасштабной войны.

"Сейчас я даже не знаю, где этот человек. Мы виделись в суде, он извинился. Мне показалось, что это было искренне, но содеянное есть содеянное", — признался танцор.

По словам Евгения, нападавший и его коллеги частично компенсировали расходы на лечение, в частности судебные издержки, однако подробностей суммы он не знает — всем занималась его мама. Последствия избиения сказываются до сих пор. Женя рассказал, что 15 суток находился в коме, перенес трепанацию черепа и теперь имеет металлическую пластину с десятками шурупов в голове. Из-за травмы правая сторона мозга пострадала, поэтому левая половина тела стала слабее.

"Иногда поднимается давление, случаются мигрени, бывают панические атаки. Это постоянный процесс — то сердце, то голова, то еще что-то. Лекарства стараюсь принимать только при необходимости", — делится артист.

Во время комы танцор пережил необычный опыт, который называет "второй реальностью". Он помнит сны, которые длились будто полгода, хотя в больнице прошло всего две недели.

"Я прожил там полноценную жизнь, встречался с известными артистами, будто снимался в клипе и даже в сериале. Когда проснулся, не мог понять, где настоящая реальность", — вспоминает Евгений.

Напомним, в августе 2021 года Надя Дорофеева сообщила, что ее танцора жестоко избили возле киевского гей-клуба "Лифт". По словам певицы, Евгений никого не провоцировал — нападавший внезапно толкнул его, после чего нанес несколько сильных ударов.

Несмотря на тяжелое восстановление, Евгений сумел вернуться к танцам и сцене. Он признается, что старается не держать зла. Танцор добавил, что самое главное из этой ужасной ситуации то, что он остался жив.

