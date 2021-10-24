Участник дуэта TamerlanAlena подумал о политической карьере

Юрий Толоконников — помощник народного депутата.

Участник дуэта TamerlanAlena Юрий Толоконников, который известен под псевдонимом Тамерлан, подумал о политической карьере.

Так, продюсер со своей женой Аленой Омаргалиевой хорошо дружат с шоуменом Александром Скичко, который стал губернатором Черкасской области. Говорят, что знаменитость, несмотря на свою должность, совсем не изменился. Об этом говорится в программе "Світське життя".

Учитывая пример друга, ведущая Екатерина Осадчая поинтересовалась, не думал ли Тамерлан и сам пойти в политику. Как оказалось, артист — помощник нардепа от партии "Слуга народа".

"Мне очень импонирует политика, я помощник народного депутата сейчас, помогаем чем можем. Это действующая политическая сила, монобольшенство, Андрей Петрович Стрихарский — наш близкий друг, мы очень хорошо общаемся семьями. Я вообще-то на общественных началах, бесплатно", — поделился знаменитость.

На вопрос, будет ли Юрий баллотироваться на следующих выборах в парламент, он ответил: "Время покажет".

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