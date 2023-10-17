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Участник "Евровидения" из Финляндии оправдался за позорную реакцию на флаг Украины и пожаловался на хейт

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
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Участник "Евровидения" из Финляндии оправдался за позорную реакцию на флаг Украины и пожаловался на хейт

Käärijä / Фото: Associated Press

Музыкант прокомментировал свое поведение на концерте.

Финский певец Käärijä, который представлял страну на "Евровидении-2023", объяснил, почему на своем концерте швырнул флаг Украины на пол.

После того, как в Сети распространилось видео, как исполнитель пренебрежительно реагирует на сине-желтый флаг, на артиста посыпался шквал критики. Пользователи поинтересовались у Käärijä, почему же он так отреагировал на флаг Украины и швырнул его на пол.

Исполнитель поспешил оправдаться за свое позорное поведение. Он заявил, что вообще считал, что это флаг Швеции, поэтому извинился за поступок. Кроме того, Käärijä пожаловался, что в Сети его захейтили. Он не понимает, почему это произошло.

Käärijä / ©
Käärijä

"Прошу прощения, я не знал, что это флаг Украины. Я думал, что это шведский флаг. Моя вина! На сцене во время концерта много чего происходит, я просто не успеваю за всем проследить. Это очень грустно, что люди сейчас ненавидят меня, потому что это было недоразумение", – прокомментировал исполнитель.

Комментарий Käärijä / © Фото из социальных сетей
Комментарий Käärijä / Фото: Фото из социальных сетей

Напомним, Käärijä возмутил пользователей Сети тем, что на своем концерте швырнул флаг Украины на пол. Такое поведение казалось странным, ведь на "Евровидении-2023" певец поддерживал украинцев и желал им победы в войне. Также Käärijä подружился с дуэтом TVORCHI, который поддержал его после объявления результатов песенного конкурса. Эпатажный финн расстроился, заняв второе место. TVORCHI в свою очередь заявили, что считают Käärijä победителем. Певец тогда не смог сдержать слез и заплакал.

Представитель Финляндии на "Евровидении-2023" во время концерта швырнул флаг Украины под стол

Представитель Финляндии на "Евровидении-2023" во время концерта швырнул флаг Украины под стол

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Дата публикации
Просмотры
595
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