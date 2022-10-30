Участник "Голосу країни-12", у которого есть нарушение слуха, дал более 60 концертов в Германии в поддержку ВСУ

Участник "Голоса країни-12" Михаил Царь рассказал, как полномасштабная война в Украине изменила его жизнь.

В частности, юноше пришлось покинуть свой дом и уехать за границу, а именно в Германию. Впрочем, Михаил не забывал, что его родной стране нужна помощь и давал благотворительные выступления. Всего музыкант сыграл более 60 концертов, где собирал деньги для украинских защитников.

Михаил Царь

"Я выехал за границу из-за своей инвалидности по слуху и сейчас нахожусь в Германии. Мы с организаторами сделали более 60 благотворительных концертов, акций и мероприятий в помощь Вооруженным силам Украины. Хочу, чтобы все украинцы в самых отдаленных уголках мира и в самой Украине объединились и продолжали бороться за нашу общую победу, потому что в единстве наша сила. Слава Украине!" – отметил участник шоу.

На сцене "Голосу країни-12" Михаил Царь выступил в дуэте с бывшим спортсменом Александром Коржевым. Вместе они исполнили песню Bill Withers – Ain't No Sunshine. Святослав Вакарчук дал шанс посоревноваться за победу в "Голосу країни-12" Михаилу.

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