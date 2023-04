Участник "Голосу країни-11" покорил Сеть мечтательной песней о первых днях после победы

Участник "Голоса страны-11" Никита Леонтьев, которым заботилась тренер Надя Дорофеева, продолжает покорять аудиторию как Enleo.

После успеха кавера "Веди меня в храм" (Take Me To Church) и украинской версии "Another love", исполнитель выпустил свой сольный трек "чорнеморе" и клип к нему.

В видео Enleo пофантазировал о том, каков будет его первый день после победы Украины в войне с Россией. Первая вещь, которую делает главный герой после радостного события — путешествие к украинскому Черному морю. Певец признался, что также мечтает поскорее попасть к морю в родном Мариуполе.

"А если наверное, не проснусь завтра? Сыграют ли волны мои песни?" – так я начинаю свою первую авторскую песню. Мне представляется день, когда закончится война, и первое, что я сделаю – я поеду домой, в свой Мариуполь, к морю, моему родному морю. Первый мой авторский трек воплощает мечту и имеет мотивационный смысл — босые ноги на песке, и он будет наш, конечно, это я о Крыме, о доме, который у нас отобрали. Я хочу, чтобы моя песня звучала на берегу Черного моря", – поделился исполнитель.

