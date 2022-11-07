Участник "Голосу країни-12", имеющий недостатки слуха, со слезами на глазах рассказал, кому посвятил свое выступление

Участник "Голосу країни-12" Михаил Царь, не сдерживая слез, рассказал, кому посвятил свое выступление на "Нокаутах".

После эмоционального исполнения песни "Злива" Андрея Хливнюка и Дмитрия Шурова парень поделился, что спел ее для своего покойного дедушки.

"Я пел эту песню об отношении ко мне моего дедушки, умершего полгода назад. Кстати, я в его рубашке сегодня. Когда мы выбирали эту песню, я понял, что надо спеть для меня, выходя на эту сцену, как в последний раз.. Я очень бы хотел, чтобы дедушка мной гордился", — со слезами на глазах сказал Михаил.

Михаил Царь

Впрочем, как отметил вокалист в своем видеообращении, во время полномасштабной войны эта композиция приобрела для Михаила новое значение.

"Я хочу поддерживать людей вокруг себя и дарить им тепло. Песня, которую я спел на "Нокаутах", она в первую очередь была о потере моего дедушки, но во время войны приобрела для меня большее содержание. Она о той печали, которую испытывают все люди, потерявшие близких на войне. Я хочу поддержать их. Мы вместе", — сказал Михаил.

Зал и зрители были очень тронуты эмоциями и выступлением парня. Не удержал слез и звездный тренер Святослав Вакарчук, оставивший Михаила в своей команде.

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