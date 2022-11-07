Участник "Голосу країни-12" из Запорожья поделился, что заставило его перестать общаться на русском

Участник команды Святослава Вакарчука на "Голосі країни12" многодетный отец Максим Бородин рассказал, когда перестал общаться на русском.

Вокалист из Запорожья всю жизнь прожил в среде, где окружающие говорили преимущественно по-русски, поэтому для него это было вполне привычно. Впрочем, когда в 2014 году в Украине началась Революция достоинства, Максим кардинально изменил свое мнение на это.

"Половину своей жизни, до революции, я писал песни на русском языке. Но потом у меня начали появляться дети и в голове что-то перевернулось. Я понял, что знать свой украинский язык, это очень кайфово, очень престижно, тогда не стыдно жить здесь. Поэтому я начал и детей своих учить, и сам мыслить на украинском, и главное писать на украинском", — рассказал Максим.

К сожалению, участник покинул вокальное шоу, уступив свое место Михаилу Царю. Напомним, что парень растрогал тренеров и зрителей своей истории об умершем дедушке, которому певец и посвятил свое выступление.

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