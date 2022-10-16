Участник "Голосу країни-12" вернулся из-за границы, чтобы защищать Украину от оккупантов

Давид Маскиса мог в начале полномасштабной войны уехать в Германию, ведь на протяжении многих лет жил и работал там.

Участник "Голосу країни-12" Давид Маскиса более восьми лет прожил за границей. 24-летний юноша сначала получил образование в Германии, а затем начал там работать.

Впрочем, Давид мечтал заниматься певческой карьерой. Еще до начала полномасштабной войны вернулся в Украину.

"Моя история начинается с Германии, где я прожил восемь с половиной лет. Выучился, получил профессию инженера-механика. Но все же решил заниматься своим любимым делом – музыкой, и решил вернуться в Украину", — рассказал Давид.

Давид Маскиса

Россия изменила планы юноши, когда враждебно вторглась в Украину. Давид мог вернуться в Германию, но он выбрал другой путь. Парень остался и пошел на военные учения, чтобы защищать свою страну от захватчиков.

"У меня был выбор: ехать обратно в Германию или остаться в Украине. Я выбрал оставаться в Украине, потому что я понял, что я смогу принести какую-то пользу своей стране. Сейчас прохожу подготовку, чтобы вступить в ряды защитников, и с каждым шагом, с каждым днем, с каждым часом приближать нашу победу над страной-террористом и изгнать всю эту нечисть с нашей территории", — рассказал Давид.

Давид Маскиса

На шоу юноша исполнил песню Too close и развернул три тренерских кресла. Давид будет продолжать участие в "Голосі країни-12" в команде Нади Дорофеевой.

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