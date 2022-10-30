Участник "Голосу країни-12" рассказал, как дал за границей более 30 концертов в поддержку Украины

Виктор Кириллов вспомнил, как ездил в благотворительный тур по странам Европы.

Полномасштабная война сменила участников шоу "Голос країни-12 ". Некоторые из начинающих музыкантов ушли на фронт, некоторые начали заниматься волонтерством, а некоторые же стали помогать своим голосом.

В частности, участник проекта Виктор Кирилов отправился в благотворительный тур по странам Европы. Там музыкант успел дать более 30 концертов в поддержку Украины. Все собранные средства участник проекта отправит в помощь украинским защитникам.

Виктор Кирилов

"Мы с ребятами дали более 30 концертов в разных странах. Все собранные средства пойдут в поддержку наших защитников и защитниц из ВСУ. Делаем все, что можем на нашем музыкальном фронте, чтобы приблизить нашу Украину к победе", – рассказал участник шоу.

На сцене "Голосу країни-12" Виктор Кириллов посоревновался за дальнейшее участие с домохозяйкой из Львова — Ириной Бенько, которая тоже активно занимается волонтерством. Вместе музыканты исполнили песню Гайтаны — "Шаленій". Тренер Оля Полякова выбрала Виктора Кирилова, который будет соревноваться дальше за победу в проекте "Голос країни-12".

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