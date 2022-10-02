Участник "Голосу країни-12" рассказал, как его родные в Херсоне страдают от "тихого террора"

Самое масштабное вокальное шоу "Голос країни-12" после длительной паузы возвращается в эфиры, чтобы помочь украинским защитникам и продемонстрировать вокальные способности украинцев.

В шестом выпуске шоу участники, уже которые уже попали в команды звездных тренеров, рассказали свои истории войны. И первым решился поделиться наболевшим Евгений Бичасный из команды Нади Дорофеевой.

Родной город парня с начала полномасштабной войны оккупирован русскими военными. Все родные Евгения сейчас находятся в оккупации и страдают от действий захватчиков.

Евгений Бичасный

"Сейчас, к сожалению, мой любимый и родной город Херсон находится в оккупации. Все мои ближайшие родственники: родители, брат и другие – они сейчас находятся в самом Херсоне, в оккупации. Все мои друзья, многие из них остались в Херсоне, и продолжают страдать от тихого террора", — поделился Евгений.

Впрочем, участник "Голосу" отметил, что его родные и близкие держатся в оккупированном Херсоне. Они верят, что ВСУ выгонят захватчиков, а в городе снова развеется сине-желтый флаг.

Евгений Бичасный

"Но все мы держимся и верим в нашу страну. Надеемся, что очень скоро мой родной город Херсон вернется домой и там снова развеется наш любимый украинский флаг", — отметил Евгений.

Отметим, что на шоу "Голос країни-12" будут собирать средства для украинских защитников. Каждый желающий может присоединится к благотворительному сбору, внеся любой взнос онлайн на платформе Dobro.UA или отправив SMS на благотворительный номер 88007. Стоимость одного благотворительного пожертвования в виде SMS составляет 10 гривен.

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