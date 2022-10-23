Участник "Голосу країни-12" рассказал о смерти 19-летней подруги во время войны

Во время эфиров "Голосу країни-12", вернувшегося на экраны после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, участники продолжают рассказывать свои истории войны.

Участник команды Нади Дорофеевой блоггер Валентин Скрипник поделился личной болью. Во время войны парень потерял подругу.

"К сожалению, война не обошла ни одного украинца. В начале войны умерла моя очень хорошая подруга, одногруппница. Ей было всего 19 лет. У нее произошел инсульт и есть предположение, что это произошло именно потому, что каждый день из разных уголков Украины поступали жалкие. новости. Очень трудно осознавать, что люди, у которых, по факту, еще вся жизнь впереди, покидают этот мир так рано", — рассказал Валентин.

На "вокальных боях", снятых еще до 24 февраля, Скрипник спел в дуэте с Александром Олещуком. За время репетиций ребята успели подружиться и поддерживали друг друга.

Александр Олещук

"Я знаю, как Валик сильно переживал. Вообще в голове не укладывается, сколько сейчас людей, молодых девушек и парней умирают, хотя должны были прожить долгую и счастливую жизнь. Мы хотели бы посвятить свою песню подруге Валика. Она всегда будет в сердцах тех, кто ее знал и кто ее любит", – рассказал Александр.

Эмоциональное исполнение песни "Careless Whisper" не оставило равнодушных в зрительном зале. Но, по правилам шоу, Надя Дорофеева должна была выбрать только одного из ребят.

Да, выбор тренера пал на Александра Олещука. Спасти Валентина Скрипника мог кто-нибудь из других тренеров, но, к сожалению, никто из них не нажал кнопку.

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