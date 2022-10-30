Участник "Голосу країни-12" восхитил украиноязычной песней, которую он выпустил во время войны

Только что на телеканале ТЕТ стартовал девятый выпуск самого вокального шоу "Голос країни-12". Одним из первых на сцену вышел радиоведущий Gera Gerc.

Как рассказал участник проекта, полномасштабная война изменила его. Он сразу начал волонтерить. В частности, рэпер занимался помощью для военных и мирных жителей, которые пережили ужас оккупации.

"24 февраля все изменилось. Пришлось забыть о песнях, забыть о творчестве и стать волонтером. Я помогаю гражданским и военным. Тем гражданским, кто переживал оккупацию", — поделился начинающий музыкант.

Впрочем, о творчестве Gera Gerc все же не забыл. Юноша выпустил первую в своей музыкальной карьере украиноязычную песню, которая получила название Awesome. В композиции радиоведущий спел о мужестве и несокрушимости украинцев.

"Также за это время я выпустил первую украиноязычную песню под названием Awesome о наших людях – несокрушимых, свободных", — отметил ведущий.

На сцене "Голосу країни-12" Gera Gerc вступил в вокальный батл с супругами из города Сумы — Юрием и Алиной Лавровыми. Музыканты исполнили песню группы Måneskin – Zitti E Buoni. Их тренер Потап отдал предпочтение Gera Gerc, поэтому радиоведущий продолжит дальше участие в шоу.

Gera Gerc и Алина и Юрий Лавровы

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