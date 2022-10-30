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Участник "Голосу країни-12" восхитил украиноязычной песней, которую он выпустил во время войны

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Участник "Голосу країни-12" восхитил украиноязычной песней, которую он выпустил во время войны

Gera Gerc

Радиоведущий Gera Gerc также рассказал, как помогает Украине.

Только что на телеканале ТЕТ стартовал девятый выпуск самого вокального шоу "Голос країни-12". Одним из первых на сцену вышел радиоведущий Gera Gerc.

Как рассказал участник проекта, полномасштабная война изменила его. Он сразу начал волонтерить. В частности, рэпер занимался помощью для военных и мирных жителей, которые пережили ужас оккупации.

"24 февраля все изменилось. Пришлось забыть о песнях, забыть о творчестве и стать волонтером. Я помогаю гражданским и военным. Тем гражданским, кто переживал оккупацию", — поделился начинающий музыкант.

Впрочем, о творчестве Gera Gerc все же не забыл. Юноша выпустил первую в своей музыкальной карьере украиноязычную песню, которая получила название Awesome. В композиции радиоведущий спел о мужестве и несокрушимости украинцев.

"Также за это время я выпустил первую украиноязычную песню под названием Awesome о наших людях – несокрушимых, свободных", — отметил ведущий.

На сцене "Голосу країни-12" Gera Gerc вступил в вокальный батл с супругами из города Сумы — Юрием и Алиной Лавровыми. Музыканты исполнили песню группы Måneskin – Zitti E Buoni. Их тренер Потап отдал предпочтение Gera Gerc, поэтому радиоведущий продолжит дальше участие в шоу.

Gera Gerc и Алина и Юрий Лавровы / ©
Gera Gerc и Алина и Юрий Лавровы

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