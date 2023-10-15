Участник "Голосу країни-13" раскачал зал зажигательным выступлением и заставил Надю Дорофееву танцевать

В новом эпизоде "Голосу країни-13" звездные тренеры бросили друг другу вызов.

Так, певица Надя Дорофеева вызвала на "кроссбатл" своего соперника, продюсера Ивана Клименко. Участники из их команд должны были завоевать сердца зрителей в зале своим выступлением и набрать больше всего зрительских голосов.

Первый из своей команды Дорофеева позвала на сцену Романа Панченко, он спел песню Formidable любимого певца своей звездной наставницы Stromae.

Вокалист очень волновался перед решающим моментом, ведь просто за несколько дней до выступления он вместе с тренером сменил песню.

"Скажу по-секрету, что за три дня до нового этапа мы сменили Роману песню. Сегодня песня моего любимого исполнителя Stromae прозвучит в новом звучании", – поделилась тренер.

Панченко ошеломил наставников и зрителей своим горячим исполнением и заставил Дорофееву пуститься в танец. Кроме того, Роман удивил своим музыкальным ремиксом песни, который тоже создал сам.

Соперницей Романа в батле стала подопечная Клименко Лиза Шафорост. Девушка исполнила песню группы Thirty Seconds to Mars – The Kill и удивила своим рок-вокалом.

Несмотря на свое энергичное и мощное выступление, школьница уступила место в проекте уличному музыканту. Роман обогнал Лизу на 48 голосов и тем самым первым попал в суперфинал.

Смотрите "Голос країни-13" по воскресеньям на телеканале "1+1 Украина" в 21:00.

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