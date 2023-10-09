Участник "Голосу країни-13" вспомнил выступление с Coldplay на одной сцене и как пел с Крисом Мартином на украинском

Роман Панченко также рассказал о своем участии в "Голосі країни-13".
На днях стало известно, кто из участников "Голосу країни-13" попал в полуфинал проекта. Одним из полуфиналистов оказался 27-летний Роман Панченко, который прошел в "нокауты".
Вокалист еще на этапе "слепых прослушиваний" покорил тренеров, развернув сразу три кресла. Юноша на сцене исполнил трек группы Coldplay – Sky full of stars. Песня имеет особенное значение для Романа. Именно благодаря лидеру коллектива Крису Мартину вокалист начал писать собственные песни, еще больше петь и пришел на "Голос країни".
Роман Панченко в интервью рассказал, почему выбрал именно команду Нади Дорофеевой, вспомнил выступление с Coldplay на одной сцене, а также признался, с кем из известных украинских исполнителей мечтает спеть вместе.
Все думали, что вы выберете команду Ивана Клименко, какие факторы стали решающими при выборе тренера, почему выбрали Надю?
Сложно сказать, заранее я не думал, к кому из тренеров хочу в команду, это была неожиданность и для меня. Я не загадывал наперед, просто именно в тот момент почувствовал, что действительно мне будет интереснее поработать с Надей, чем, например, с Артемом Пивоваровым или Ваней Клименко. Мне кажется, что наши пути с ними немного отличаются и сам взгляд на музыку тоже. Это был интуитивный выбор.
Какое впечатление произвели ребята в команде Нади, сильные конкуренты?
Если говорить именно о нашей десятке: мне было бы интересно попасть на батлы с каждым участником команды Дорофеевой. Команда Нади очень насыщена классными артистами, которые интересны сами по себе, поэтому было бы интересно сделать что-нибудь с каждым из них. Наша команда действительно очень сильная.
С кем из украинских артистов хотели выступить на одной сцене?
Сложно выбрать кого-то одного, но если говорить об украинской сцене, возможно, я хотел бы записать совместный фит, например, с Монатиком. Он тот, кто сейчас делает современную музыку.
Трудно ли играть на улице, быть в центре внимания, ведь люди могут реагировать по-разному?
Во-первых, это сложно. Это сложно и для новичков, и для тех, кто уже давно выступает на улице. Надо проще относиться к этому морально и получать удовольствие, тогда это будет интересно и для артиста, и для зрителей. Я занимаюсь этим уже больше года, и мне действительно нравится эта "сложность".
На концерте Coldplay вы исполнили песню "Океану Ельзи" – "Обійми", почему тогда выбрали именно ее?
Это был очень сложный выбор, потому что на меня упала огромная ответственность, какую песню Goldplay впервые споют в своем туре на украинском языке. Я предложил им либо песню, которую я очень хорошо знаю, либо другую, которую я никогда до этого не исполнял, но она будет искренней, красивее и "ко времени". Это и была песня "Обійми" от "Океану Ельзи", которую я не исполнял никогда до концерта Coldplay. Для меня это был невероятный вызов, смогу ли я впервые спеть эту песню на стадионе. Мы выбрали ее, и я выступил на разогреве группы. На завершающем этапе, в последнем блоке, мы выполнили "Обійми" вместе с Крисом Мартином. Это был самый драматичный момент всего концерта.
Кем вы вдохновляетесь сейчас, какими музыкантами?
Прежде всего, больше всего мне импонирует образ американского артиста Post Malone, он меня вдохновляет как личность. На самом деле вдохновляет американский калифорнийский вайб — это Post Malone, Билли Айлиш и новый Джастин Бибер.
Зачем вам победа в "Голосі"?
Победа даст мне, как артисту, большой толчок продолжать, знак, что надо сделать что-то большее. Для меня это как выступление с Golgplay – день, который изменит отношение к себе, как к артисту, день, когда ты вырастешь в своих глазах. Это однозначно стало переходом на новый этап жизни.
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