Участник "Голосу країни-13" вспомнил выступление с Coldplay на одной сцене и как пел с Крисом Мартином на украинском

На днях стало известно, кто из участников "Голосу країни-13" попал в полуфинал проекта. Одним из полуфиналистов оказался 27-летний Роман Панченко, который прошел в "нокауты".

Вокалист еще на этапе "слепых прослушиваний" покорил тренеров, развернув сразу три кресла. Юноша на сцене исполнил трек группы Coldplay – Sky full of stars. Песня имеет особенное значение для Романа. Именно благодаря лидеру коллектива Крису Мартину вокалист начал писать собственные песни, еще больше петь и пришел на "Голос країни".

Роман Панченко в интервью рассказал, почему выбрал именно команду Нади Дорофеевой, вспомнил выступление с Coldplay на одной сцене, а также признался, с кем из известных украинских исполнителей мечтает спеть вместе.

Все думали, что вы выберете команду Ивана Клименко, какие факторы стали решающими при выборе тренера, почему выбрали Надю?

Сложно сказать, заранее я не думал, к кому из тренеров хочу в команду, это была неожиданность и для меня. Я не загадывал наперед, просто именно в тот момент почувствовал, что действительно мне будет интереснее поработать с Надей, чем, например, с Артемом Пивоваровым или Ваней Клименко. Мне кажется, что наши пути с ними немного отличаются и сам взгляд на музыку тоже. Это был интуитивный выбор.

Роман Панченко / Фото: скриншот с видео

Какое впечатление произвели ребята в команде Нади, сильные конкуренты?

Если говорить именно о нашей десятке: мне было бы интересно попасть на батлы с каждым участником команды Дорофеевой. Команда Нади очень насыщена классными артистами, которые интересны сами по себе, поэтому было бы интересно сделать что-нибудь с каждым из них. Наша команда действительно очень сильная.

Лада Тивончук, Роман Панченко и Анна Денисова / Фото: скриншот с видео

С кем из украинских артистов хотели выступить на одной сцене?

Сложно выбрать кого-то одного, но если говорить об украинской сцене, возможно, я хотел бы записать совместный фит, например, с Монатиком. Он тот, кто сейчас делает современную музыку.

Трудно ли играть на улице, быть в центре внимания, ведь люди могут реагировать по-разному?

Во-первых, это сложно. Это сложно и для новичков, и для тех, кто уже давно выступает на улице. Надо проще относиться к этому морально и получать удовольствие, тогда это будет интересно и для артиста, и для зрителей. Я занимаюсь этим уже больше года, и мне действительно нравится эта "сложность".

Роман Панченко / Фото: пресс-служба канала "1+1"

На концерте Coldplay вы исполнили песню "Океану Ельзи" – "Обійми", почему тогда выбрали именно ее?

Это был очень сложный выбор, потому что на меня упала огромная ответственность, какую песню Goldplay впервые споют в своем туре на украинском языке. Я предложил им либо песню, которую я очень хорошо знаю, либо другую, которую я никогда до этого не исполнял, но она будет искренней, красивее и "ко времени". Это и была песня "Обійми" от "Океану Ельзи", которую я не исполнял никогда до концерта Coldplay. Для меня это был невероятный вызов, смогу ли я впервые спеть эту песню на стадионе. Мы выбрали ее, и я выступил на разогреве группы. На завершающем этапе, в последнем блоке, мы выполнили "Обійми" вместе с Крисом Мартином. Это был самый драматичный момент всего концерта.

Роман Панченко / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Кем вы вдохновляетесь сейчас, какими музыкантами?

Прежде всего, больше всего мне импонирует образ американского артиста Post Malone, он меня вдохновляет как личность. На самом деле вдохновляет американский калифорнийский вайб — это Post Malone, Билли Айлиш и новый Джастин Бибер.

Роман Панченко / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Зачем вам победа в "Голосі"?

Победа даст мне, как артисту, большой толчок продолжать, знак, что надо сделать что-то большее. Для меня это как выступление с Golgplay – день, который изменит отношение к себе, как к артисту, день, когда ты вырастешь в своих глазах. Это однозначно стало переходом на новый этап жизни.

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