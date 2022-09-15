Участник "Голосу країни-5" снял щемящий клип на трек "Таке вперше" о лете, которого не было

Эта композиция BRYANGIN и ARKUSH была написана вместе. В песне "Таке вперше" артисты передали все свои эмоции и переживания.

"Наши мысли и ощущения схожи, поэтому, видимо, когда мы встретились и начали работать вместе, эта работа появилась сама собой. Война заставляет задуматься и переоценить свою жизнь, какой она была "до". Музыканты все свои эмоции и переживания пытаются передать музыкой. Мы хотим донести этой песней людям — что их вера и объединенность — это самое сильное оружие.В каком бы уголке мира мы не были — мы все равно остаемся едиными. Мы верим, совсем скоро это все закончится, и каждый вернется в родной дом. Вместе мы – сила!" — комментируют трек "Таке вперше" исполнители.

BRYANGIN и ARKUSH

Трек "Таке вперше" разлетелся в соцсетях с бешеной скоростью, поскольку его слова понятны для каждого украинца и рассказывают о том, что "для каждого, кого коснулась война, время остановилось зимой. Пока идет война — нет ни весны, ни лета, и осень можем тоже пропустить". И с этим тяжело спорить.

В видео же к песне Jerry Heil, лидер Kalush Orchestra Олег Псюк и Артем Пивоваров рассказали, что "Таке вперше" с ними случилось этим летом, во время войны.

Артем Пивоваров признался, что "впервые испытывал бессилие от того, что не может влиять на безопасность своих близких людей", а Jerry Heil вынуждена была покинуть свой дом.

Идея совместного трека появилась у BRYANGIN — он же является соавтором, после чего ARKUSH дописал слова песни, и выложил ролик прямо в свой Instagram, который набрал более миллиона просмотров и стал популярным в Сети.

BRYANGIN – новое имя украинского шоу-бизнеса. Настоящий романтик, сердце которого говорит рифмами. В своем творчестве BRYANGIN раскрывает ценности отношений между людьми. Основой песен исполнителя является сочетание современных R&B битов, мелодичного вокала и речитатива.

ARKUSH – один из романтиков украинского шоу-бизнеса, который с первых слов способен покорить сердце самой требовательной девушки. Его творчество запоминается с первых нот, а харизма показывает, что даже в темные времена он излучает свет. Исполнитель пропускает каждую песню сквозь себя, ведь слова каждой основаны на собственном жизненном опыте музыканта.

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