Участник "Голосу країни-9" удивил чувственной премьерой песни и метафорического клипа к ней

Участник "Голосу країни-9" Владислав Чижиков, известный как Cheev, захватил Сеть новой премьерой.

Автор хита "Гарно так" представил лирическую композицию под названием "Пазл". Вместе с песней музыкант представил метафорический клип в минималистическом стиле. По словам режиссера видеоработы, в клипе зритель найдет личную историю и дополнит ее своими размышлениями.

Как рассказал сам артист, на написание этой песни его вдохновили его друзья и знакомые, переживавшие одиночество.

"Вдохновением к этой работе стали мои знакомые и друзья, для которых одиночество стало обычным делом. И в песне я веду диалог о том, достаточно ли они откровенны с собой, и не пытаются ли себя убедить в том, что в таком состоянии им достаточно комфортно.В припеве звучит общее мнение всей песни: "Иногда пазл ищешь годы, но находишь в одиночестве". Которая так или иначе намекает на то, что некоторым легче жить в одиночестве, чем на протяжении всей жизни искать свой пазл", — рассказал Cheev.

Отметим, что премьерой своих фанов порадовала певица Ирина Билык — она перезаписала свой хит 1996 года "Я иду на войну".

Читайте также: