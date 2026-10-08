Участник "Голосу країни" и ветеран войны довел до слез чувственной песней о любви и разлуке

Давид Маскиса

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Участник вокального шоу «Голос країни-12» и ветеран войны Давид Маскиса, у которого псевдоним DAVYD, довел до слез чувственной песней о любви и разлуке.

Исполнитель представляет «Засинай» — свою первую авторскую сольную песню и клип на нее. «Засинай на моїх руках, будь завжди біля мене» — эти строки становятся основой лирической истории о близости и желании продлить мгновение вдвоем. В песне — тишина ночной встречи, объятия любимого человека и простая просьба оставаться рядом.

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DAVYD уже и представил клип. Над видео работала команда, знающая войну по собственному опыту. Режиссер клипа — ветеран войны Вадим Кодачигов. Оператором видео также является военнослужащий, а главную мужскую роль исполнил украинский актер и ветеран войны Сергей Журавлев, известный по фильму «Киллхаус». Вместе с DAVYD они создали историю о чувствах и разлуке, вызванной войной.

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Партнершей Сергея Журавлева в клипе стала Алина Зозуля. Они сыграли влюбленную пару, которую разлучает война. Дальнейшая судьба мужчины остается неизвестной, а героиня чувствует присутствие в знакомых местах и воспоминаниях. Так нежная просьба из песни — «Будь завжди біля мене» — становится историей о человеке, присутствие которого чувствуешь даже после разлуки.

Отметим, Давид Маскиса был участником проекта «Голос країни-12», где его наставницей была певица Надя Дорофеева. После начала полномасштабной войны вокалист присоединился к рядам ВСУ и встал на защиту страны. К сожалению, летом 2024 года стало известно, что Давид получил тяжелое осколочное ранение в спину, которое дало осложнение. На фоне этого ему требовалась операция. Наконец, артист прошел реабилитацию и вернулся к музыке после перерыва.

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