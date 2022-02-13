Участник "Голосу" прямо на сцене сделал предложение руки и сердца своей любимой

Девушка ответила "да".

На сцену " Голосу країни-12 " вышел Владимир Порубайло, чтобы покорить тренеров шоу своим выступлением.

Юноша начал петь еще в детстве. В родном селе Владимира открылась первая музыкальная школа, и ему было предложено ходить в хор. Позже парень переехал в Одессу, но петь не перестал.

Сейчас он вместе с группой выступает в одесском ресторане. Впрочем, Владимир хочет наконец-то показать свой талант. Поэтому исполнитель пришел на проект и восхитил пением Олю Полякову и Надю Дорофееву, в команду которой потом и пошел.

Впрочем, на этом сюрпризы не закончились. После выступления Владимир сделал предложение руки и сердца своей любимой.

"Андрианочка, родная! Спасибо тебе большое за то, что ты меня поддерживала. Ты мой двигатель по жизни. Я тебя очень сильно обожаю и люблю. Я хочу, чтобы ты в дальнейшем была рядом со мной всю мою жизнь. Это тебе", — сказал он. Владимир, встал на одно колено и достал обручальное кольцо.

Для девушки предложение любимого было настоящей неожиданностью. Она не удержалась и заплакала. Андриана не смогла произнести ни слова, поэтому только головой показала свое согласие.

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