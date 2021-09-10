Участник группы 5'Nizza Запорожец развелся с женой и рассекретил роман с известной певицей

Участник группы 5'Nizza Запорожец развелся с женой и рассекретил роман с известной певицей

Артист рассказал о личной жизни.

Украинский музыкант, участник группы 5'Nizza Андрей Запорожец, известный также как SunSay, рассказал о личной жизни.

В программе "ЖВЛ" артист признался, что уже более шести лет, как развелся со своей женой, матерью своей дочери и концертным директором Ниной Марченко.

Одной из причин разрыва Запорожец называет свои измены:

"Я думаю, я принес много боли своей бывшей жене, это правда. Мы расстались, воспитываем ребенка по очереди как можем. Я вообще меньшую часть времени провожу с дочкой", — поделился музыкант.

Андрей Запорожец с ексдружиною

Другими словами — с отцом Соня виделась несколько раз в год. Ведь после развода мать забрала ее в Азию. Там девочка прожила шесть лет, училась там в школе. На вопрос, как Запорожец отпустил ребенка, он ответил:

"В случае с Ниной, там не стоит вопрос "просто отпустил или нет". Она просто решает и делает. Поэтому она моя бывшая жена", — отметил артист.

Ради дочери им удалось найти общий язык. Более того, бывшая жена до сих пор занимается концертами SunSay.

Но после непростого разрыва с бывшей, Запорожец не поставил крест на личной жизни. Мужчина уже пять лет в гражданском браке с певицей Линой Мицуки, которая в свое время выступала с группой REAL O.

Андрей Запорожец и Лина Мицуки / instagram.com/sunsay_official

"Я очень люблю ее. И я думаю, что мы поженимся в ближайшее время", — признался Андрей.

Напомним, ранее участники группы 5'Nizza рассказали, по какой причине в свое время распался легендарный коллектив.

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