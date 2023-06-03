Участник группы Kalush Orchestra романтично сделал предложение своей девушке прямо на сцене

Один из участников группы Kalush Orchestra, сопилкар и битбоксер Виталий Дужик сделал предложение своей девушке Евгении прямо на сцене.

Произошло это во время благотворительного концерта коллектива в городе Лодзь в Польше. Артист поднялся на сцену без сценического грима с букетом. Свою любимую он позвал к себе и сказал: "Ты самая прекрасная и веселая девушка в мире, с которой я хочу быть всю жизнь. Выйдешь за меня?" – сказал Виталий и опустился на одно колено.

Растерявшаяся Евгения сразу ответила "да" и расплакалась от счастья. Зал поддержал новоиспеченных жениха и невесту громкими криками и аплодисментами.

Виталий Дужик из Kalush Orchestra с невестой / Фото: instagram.com/vietalduzhyk

Виталий Дужик из Kalush Orchestra с невестой / Фото: instagram.com/vietalduzhyk

Поклонники музыканта в Instagram также поздравили его с помолвкой: "Аж мурашки по коже, поздравляю вас!", "Дай Бог вам долгих счастливых лет совместной жизни! Красивая пара!", "Поздравляю, это так трогательно".

Виталий Дужик из Kalush Orchestra / Фото: instagram.com/vietalduzhyk

Напомним, между тем говорят, что сегодня в одном из ресторанов под Киевом женится экс-муж певицы-предательницы Ани Лорак, турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу. Подробности читайте в нашем материале.

Читайте также: