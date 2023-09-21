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Участник группы Kalush Orchestra женился в Киеве и показал атмосферные фото со свадьбы в украинском стиле

Автор
Ксения ГабриадзеКсения Габриадзе
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Участник группы Kalush Orchestra женился в Киеве и показал атмосферные фото со свадьбы в украинском стиле

Участник группы Kalush Orchestra женился / Фото: instagram.com/vietalduzhyk

Виталий Дужик повел под венец свою возлюбленную Евгению.

Участник группы Kalush Orchestra, икоторый играет на сопилке, и битбоксер Виталий Дужик женился на своей девушке Евгении.

Праздник влюбленные организовали в прошлую пятницу, 15 сентября. Как поделился Дужик на своей странице в Instagram, свадьбу пара сыграла в украинском стиле – они выбрали традиционные украинские костюмы. В прошлую пятницу молодожены также и обвенчались:

Участник группы Kalush Orchestra женился / © instagram.com/vietalduzhyk
Участник группы Kalush Orchestra женился / Фото: instagram.com/vietalduzhyk
Участник группы Kalush Orchestra женился / © instagram.com/vietalduzhyk
Участник группы Kalush Orchestra женился / Фото: instagram.com/vietalduzhyk

"О нашей любви прочтете в наших глазах. Взгляд сам написал строки любви. Мы очень хотели венчаться в традиционном наряде. У меня строй моей прабабушки – Бориспольщина, у Виталика – Волынь. Почему именно эти регионы? Потому что это края, где мы родились и выросли. Для нас было важно, чтобы каждый из нас был в наряде своего региона, что символизировало бы объединение. Хотя мы из разных уголков Украины, но любовь соединила нас, свела наши дороги", – рассказала новоиспеченная жена Дужика о значении их свадебных нарядов.

Участник группы Kalush Orchestra женился / © instagram.com/vietalduzhyk
Участник группы Kalush Orchestra женился / Фото: instagram.com/vietalduzhyk
Участник группы Kalush Orchestra женился / © instagram.com/vietalduzhyk
Участник группы Kalush Orchestra женился / Фото: instagram.com/vietalduzhyk
Участник группы Kalush Orchestra женился / © instagram.com/vietalduzhyk
Участник группы Kalush Orchestra женился / Фото: instagram.com/vietalduzhyk
Участник группы Kalush Orchestra женился / © instagram.com/vietalduzhyk
Участник группы Kalush Orchestra женился / Фото: instagram.com/vietalduzhyk

Напомним, что Виталий Дужик сделал предложение своей любимой Евгении в начале июня. Во время благотворительного концерта Kalush Orchestra в Лодзе, Польша, музыкант позвал любимую к себе на сцену. Он опустился на одно колено и позвал девушку замуж.

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Дата публикации
Просмотры
1150
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