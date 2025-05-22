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Участник группы "Курган и Агрегат" сделал предложение девушке прямо на берегу моря: "Ничего не ответила"
Возлюбленная Рамиля Насирова рассказала, как он звал ее замуж и почему она ничего не смогла сказать в ответ.
Участник популярной украинской группы "Курган и Агрегат" Рамиль Насиров сделал предложение девушке Юлии.
Случилось это прямо на берегу Черного моря. В частности, они вместе приехали в Одессу. Там Рамиль позвал избранницу за пляж якобы просто пофотографироваться. Однако планы исполнителя оказались другими.
Юлия говорит, что когда они пришли на пляж, возлюбленный достал букет и коробочку с кольцом. После этого он стал на одно колено и сделал предложение ей. Избранница артиста признается, что была просто в шоке, ведь ничего не подозревала. Более того, в романтический момент пара не смогла сдержать смех. Юлия делится, что ничего ответила не Рамилю, ведь тот даже ничего не спросил.
"Я была профессионально обработана мошенником! Он заманил меня на наш любимый пляж, сказал, что идем фотографироваться на фоне моря, подговорил своих друзей сидеть в кустах и снимать, и сделал то, что вы видите. Я ничего не ответила, потому что он не смог ничего спросить. Мы просто ржали", - поделилась Юлия.
Напомним, недавно дочь продюсера Елены Мозговой объявила, что женится. Зоя обручилась со своей партнершей. Елена Мозговая уже отреагировала на это и обратилась к дочери и ее избраннице.