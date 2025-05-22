Участник группы "Курган и Агрегат" сделал предложение девушке прямо на берегу моря: "Ничего не ответила"

Рамиль Насиров с невестой

Реклама

Участник популярной украинской группы "Курган и Агрегат" Рамиль Насиров сделал предложение девушке Юлии.

Случилось это прямо на берегу Черного моря. В частности, они вместе приехали в Одессу. Там Рамиль позвал избранницу за пляж якобы просто пофотографироваться. Однако планы исполнителя оказались другими.

Юлия говорит, что когда они пришли на пляж, возлюбленный достал букет и коробочку с кольцом. После этого он стал на одно колено и сделал предложение ей. Избранница артиста признается, что была просто в шоке, ведь ничего не подозревала. Более того, в романтический момент пара не смогла сдержать смех. Юлия делится, что ничего ответила не Рамилю, ведь тот даже ничего не спросил.

Реклама

Рамиль Насиров с невестой

"Я была профессионально обработана мошенником! Он заманил меня на наш любимый пляж, сказал, что идем фотографироваться на фоне моря, подговорил своих друзей сидеть в кустах и снимать, и сделал то, что вы видите. Я ничего не ответила, потому что он не смог ничего спросить. Мы просто ржали", - поделилась Юлия.

Напомним, недавно дочь продюсера Елены Мозговой объявила, что женится. Зоя обручилась со своей партнершей. Елена Мозговая уже отреагировала на это и обратилась к дочери и ее избраннице.