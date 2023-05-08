Участник "Холостячки-2" Андрей Хветкевич показал романтические кадры роскошной свадьбы с бойфрендом

Участник романтического реалити "Холостячка-2", бизнесмен Андрей Хветкевич показал, какой была его свадьба с бойфрендом, колумбийцем Фелипе.

Парочка обменялась свадебными клятвами на фоне Тихого океана. Влюбленные для торжественного события выбрали костюмы цвета хаки, белые рубашки, бежевые галстуки и белые кроссовки.

Свадьба Андрея Хветкевича / Фото: instagram.com/diveeasy

Свадьба Андрея Хветкевича / Фото: instagram.com/diveeasy

Свадебная арка Андрея и Фелипе была в светлых тонах. Вокруг были пальмы, а также открывался невероятный вид на Тихий океан.

Свадьба Андрея Хветкевича / Фото: instagram.com/diveeasy

Влюбленные угощали гостей вкусными закусками и игристыми напитками.

Свадьба Андрея Хветкевича / Фото: instagram.com/diveeasy

После того, как Андрей и Фелипе обменялись свадебными клятвами, всех присутствующих на празднике парочка пригласила провести с ними этот особый день на яхте, которая была украшена воздушными шариками.

Свадьба Андрея Хветкевича / Фото: instagram.com/diveeasy

Свадьба Андрея Хветкевича / Фото: instagram.com/diveeasy

Свадьба Андрея Хветкевича / Фото: instagram.com/diveeasy

Стол, где угощали гостей, тоже был в светлых цветах. Кстати, влюбленные пригласили на свадьбу только самых близких людей. Среди гостей была и певица Злата Огневич, с которой Хветкевич подружился на проекте "Холостячка". Для такого торжественного события исполнительница надела белое мини-платье и дополнила образ золотистыми украшениями и туфлями на каблуке.

Свадьба Андрея Хветкевича / Фото: instagram.com/diveeasy

Завершилась сказочная свадьба Хветкевича роскошным салютом, за которым гости наблюдали уже на берегу океана.

Свадьба Андрея Хветкевича / Фото: instagram.com/diveeasy

Напомним, в прошлом году Андрей Хветкевич сделал каминг-аут и признался, что находится в отношениях с колумбийцем Фелипе. Тогда же бизнесмен заявил, что они с бойфрендом обручились. Уже 5 мая этого года парочка сыграла свадьбу в Мексике.

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