Участник "Холостячки-2" Андрей Хветкевич после свадьбы с бойфрендом кардинально сменил имидж

Участник проекта "Холостячка-2" с певицей Златой Огневич, бизнесмен Андрей Хветкевич кардинально сменил имидж.

Знаменитость начал экспериментировать со своей внешностью сразу после свадьбы с избранником, колумбийцем Фелипе. Как отметил Хветкевич, он решился на изменения, чтобы выйти из зоны комфорта и попробовать что-то новое. В общем, бизнесмен перекрасил свои черные волосы в платиновый блонд.

"Платиновый блонд — новый я! Изменения — это хорошо, особенно когда вы выходите из зоны комфорта, чтобы исследовать новые горизонты", — отметил Хветкевич.

Андрей Хветкевич / Фото: instagram.com/diveeasy

Кстати, подруга бизнесмена Злата Огневич уже оценила новую прическу приятеля. Певица отметила, что Хветкевичу идет белый цвет волос.

Также бизнесмен занимается своей физической формой и посещает спортзал. Это помогает Хветкевичу держать тело в тонусе.

"Быть в форме — это не только выглядеть хорошо, но и чувствовать себя прекрасно! Невероятно, как после тренировки поднимается настроение и появляется бодрость", — поделился бизнесмен.

Андрей Хветкевич / Фото: instagram.com/diveeasy

Напомним, в мае Андрей Хветкевич официально заключил брак со своим партнером Фелипе. Пара сыграла свадьбу в Мексике на берегу Тихого океана. Влюбленные уже показывали, как прошла их свадебная церемония.

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