Участник "Холостячки-2" Андрей Хветкевич сыграл свадьбу со своим бойфрендом в Мексике

Для праздника пара арендовала роскошную виллу.
Участник романтического реалити "Холостячка-2", бизнесмен Андрей Хветкевич заключил брак со своим партнером, колумбийцем Фелипе.
5 мая влюбленные обменялись клятвами в Мексике, в городке Пуэрто-Вальярта, где для праздника арендовали роскошную виллу. Разделить с ними праздник Андрей и Фелипе позвали только самых близких друзей и родственников. Кстати, среди гостей была и певица Злата Огневич, с которой Хветкевич подружился во время съемок "Холостячки-2".
А кто не смог присутствовать на церемонии, поздравил Хветкевича и его возлюбленного отдаленно. Так вот, видеообращение записал финалист "Холостячки-2" Дмитрий Шевченко, с которым Хветкевич подружился на шоу.
"Поздравляю тебя! Главное, чтобы вы были счастливы, чтобы были здоровы и все складывалось так, как вы хотите, крепкого здоровья вам. Желаю, чтобы получали наслаждение от жизни. Обнимаю, Фелипе привет и поздравления!" – поздравил Дмитрий Шевченко.
А между тем, как раньше рассказывала Злата в сторис своей страницы в Instagram, прежде чем заключить брак, влюбленные устроили предсвадебную вечеринку, которая длилась неделю.
Также Огневич поделилась, что пока не может запостить фото и видео со свадьбы Андрея и Фелипе, потому что ее очень просили не делать этого лично молодожены.
Напомним, что Андрей Хветкевич был участником реалити "Холостячка-2" со Златой Огневич. После ухода из проекта, бизнесмен признался, что он бисексуал. По словам Андрея, у него были отношения как с женщинами, так и с мужчинами.
Также Хветкевич тогда признался, что находится в отношениях с колумбийцем Фелипе. Более того, с мужчиной Андрей встречался еще до "Холостячки" и эти отношения длились шесть лет. Однако перед реалити Хветкевич разошелся с Фелипе. После проекта пара снова воссоединилась и решила пожениться.
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