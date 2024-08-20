Участник "Холостячки-2" Хветкевич купил дом d США и похвастался его роскошным интерьером

Участник романтического реалити "Холостячка-2" Андрей Хветкевич приобрел свой дом в Техасе, США.

Радостной новостью бизнесмен поделился в своем Instagram. Поиск дома мечты Хветкевич вместе с мужем, колумбийцем Фелипе, начал еще в прошлом году. Как говорит Андрей Хветкевич, этот процесс был не из легких, но того стоил. Уже в начале этого года бизнесмен подписал договор на покупку дома.

Квартира Андрея Хветкевича в США / Фото: instagram.com/diveeasy

"Более года назад мы начали поиски нашего нового дома, пока не нашли то, что можем назвать своим домом. Наконец-то в начале этого года мы подписали соглашение на дом нашей мечты. Купить этот дом было непросто, но все, что стоит усилий, всегда требует труда", — поделился бизнесмен.

Квартира Андрея Хветкевича в США / Фото: instagram.com/diveeasy

Андрей Хветкевич уже показал интерьер дома мечты. Бизнесмен говорит, что они с мужем все лето устраивали пространство и обустраивали комнаты. Кстати, дизайном занимался Фелипе. Как признается Хветкевич, он очень радуется результатом и что они с возлюбленным действительно сделали домик их мечты.

Квартира Андрея Хветкевича в США / Фото: instagram.com/diveeasy

Квартира Андрея Хветкевича в США / Фото: instagram.com/diveeasy

"Мы посвятили все лето тому, чтобы полностью изменить дом под наш вкус и сделать его своим: кухня, полы, ванные комнаты, спальни. Когда дело дошло до дизайна, Фелипе взял на себя инициативу подобрать каждую деталь, чтобы она отвечала нашему вкусу и стилю. .Я чрезвычайно горд, что Фелипе пожертвовал так много времени, чтобы мы вместе достигли нашей мечты, чем мы очень гордимся", — поделился бизнесмен.

Квартира Андрея Хветкевича в США / Фото: instagram.com/diveeasy

А вот ведущая Ольга Фреймут недавно поделилась, что осталась без дома мечты. Знаменитость рассказала, что еще до полномасштабной войны с мужем вложила средства в новостройку. Годы шли, дом в эксплуатацию не сдавали и не достраивали. Ведущая судилась с компанией-строителем, выиграла суд, но свои средства назад не получила.

Ольга Фреймут потеряла жилье в Киеве из-за мошенников! - ЖВЛ представляет

Читайте также: