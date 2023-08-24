Участник "Холостячки-2" Хветкевич на романтических фото показал, как 35-летие мужа праздновал

Участник романтического реалити "Холостячка-2" Андрей Хветкевич сообщил, что в его семье праздник. Муж-колумбиец бизнесмена Фелипе отмечает день рождения.

По случаю юбилея мужа, ведь ему исполняется 35 лет, Хветкевич подготовил сюрприз. Бизнесмен повез возлюбленного в роскошную гостиницу. Там Фелипе ждали вкусный праздничный обед в роскошном ресторане, уютный номер с террасой, где была ванная. Кроме того, влюбленные могли любоваться красивыми видами.

Андрей Хветкевич с мужем / Фото: instagram.com/diveeasy

"Не нашел лучшего способа отпраздновать 35-летие Фелипе", – поделился бизнесмен.

Андрей Хветкевич с мужем / Фото: instagram.com/diveeasy

В комментариях к поздравлениям присоединилось немало подписчиков Андрея Хветкевича. Фанаты бизнесмена просто засыпали Фелипе поздравлениями и написали приятные слова с пожеланиями.

Андрей Хветкевич с мужем / Фото: instagram.com/diveeasy

С днем рождения, Фелипе, вы лучшие!

С днем рождения, Фелипе! Пусть сбываются все заветные мечты!

Вы такие классные! Я вас обожаю! С днем рождения, Фелипе!

Андрей Хветкевич с мужем / Фото: instagram.com/diveeasy

Напомним, недавно день рождения праздновал голливудский актер Миша Коллинз. В свое 49-летие звезда "Сверхъестественного" попросил у фанатов сделать Украине особый подарок.

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