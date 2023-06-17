Участник "Холостячки-2" Хветкевич отгулял свадьбу с партнером в Лас-Вегасе

Участник "Холостячки-2", бизнесмен Андрей Хветкевич отыграл еще одну свадьбу со своим партнером, колумбийцем Фелипе в Лас-Вегасе.

На странице в Instagram Хветкевич поделился с поклонниками атмосферными фото с возлюбленным. Эта свадьба была более нестандартной, чем первая церемония пары. Андрей и Фелипе для праздника выбрали черные джинсы и рубашки, которые дополнили куртками с надписью Just married.

Свадьба Андрея Хветкевича в Лас-Вегасе / Фото: instagram.com/diveeasy

Свадьба Андрея Хветкевича в Лас-Вегасе / Фото: instagram.com/diveeasy

Вечеринка состоялась в одном из заведений Лас-Вегаса, на мероприятии присутствовали близкие друзья, а гостей развлекали дрэг-квин: "Наша свадьба в Вегасе", – коротко прокомментировал Хветкевич кадры с праздника.

Свадьба Андрея Хветкевича в Лас-Вегасе / Фото: instagram.com/diveeasy

Свадьба Андрея Хветкевича в Лас-Вегасе / Фото: instagram.com/diveeasy

Напомним, что первую романтичную свадьбу Андрей Хветкевич и Фелипе отыграли в начале мая этого года в Мексике. Поздравить молодоженов также приехала певица Злата Огневич, которая сдружилась с Хветкевичем во время шоу "Холостячка-2", где была главной героиней. Влюбленные на торжественном событии были в костюмах цвета хаки, белых рубашках, бежевых галстуках и белых кроссовках.

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