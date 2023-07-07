Участник "Холостячки-2" Хветкевич откровенно признался, что ему мешает стать отцом

Участник романтического реалити "Холостячка-2" Андрей Хветкевич рассказал о будущих планах на отцовство и подробности брака с партнером, колумбийцем Фелипе.

Как признался бизнесмен, в будущем он намерен стать отцом. Однако есть некоторые факторы, которые мешают ему это сделать. По словам Хветкевича, он хочет стабильности в семье. Когда они с возлюбленным серьезно займутся вопросом ребенка, им понадобится немало средств, ведь будут обращаться за помощью к суррогатному материнству, а это стоит более 50 тысяч долларов.

Андрей Хветкевич с партнером / Фото: instagram.com/diveeasy

"Я хочу, чтобы в нашей семье было все более стабильно. Мой основной бизнес – это компания в Украине. Из-за войны я вижу проблемы – заказов меньше. Сейчас я занимаюсь открытием двух новых бизнесов в Америке. Я хочу сначала здесь получить стабильность, а потом уже думать о ребенке. Если мы будем заниматься ребенком – это будет суррогатное материнство. Это очень недешево. Начать этот процесс – это мне нужно как минимум 50 тысяч долларов", — рассказал бизнесмен в интервью Славе Демину.

Также Хветкевич поделился подробностями союза с возлюбленным Фелипе. В частности, бизнесмен отказался подписывать брачный контракт, ведь полностью доверяет партнеру.

Андрей Хветкевич с возлюбленным / Фото: instagram.com/diveeasy

"Брачного контракта у нас нет. Это распространенная история, но это так же работает, как и в Украине. Ты можешь иметь контракт, можешь не иметь", – поделился бизнесмен.

Напомним, что недавно Андрей Хветкевич показал свою роскошную квартиру в США. Бизнесмен вместе с мужем переехал в новый дом в Хьюстоне.

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