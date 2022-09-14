Участник "Холостячки-2" Хветкевич показал, как делал предложение возлюбленному, и довел фанов до слез

Так, на странице в Instagram участник проекта "Холостячка-2" Андрей Хветкевич разместил романтическое видео, на котором зовет своего любимого Фелипе замуж.

Судя по видео, Хветкевич подготовил партнеру сюрприз. Он презентовал мужчине пакетик, в котором лежала деревянная коробка. Когда Фелипе попытался открыть коробку, там он увидел обручальное кольцо. Андрей быстро взял украшение в руки и опустился перед Фелипе на одно колено.

Удивленный Фелипе не сразу понял, что происходит, а затем расплылся в улыбке. Конечно, мужчина согласился и пара закрепила помолвку романтическим поцелуем.

Поклонники Хветкевича поздравили его с помолвкой: "Какая же любовь все таки красивая! Желаю счастья!", "вау, я заплакала! Это так мило", "Такие искренние эмоции! Он не сразу осознал, что на самом деле произошло, так мило".

Напомним, что ранее Андрей Хветкевич рассказал, что был с Фелипе еще до участия в проекте "Холостячка". В общей сложности пара вместе шесть лет, однако перед стартом шоу влюбленные разошлись. Недавно Андрей поделился, что стало причиной их разрыва.

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