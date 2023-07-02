Участник "Холостячки-2" Хветкевич показал свою роскошную квартиру в США, которую купил с любимым

Участник романтического реалити "Холостячка-2" Андрей Хветкевич поделился с поклонниками, что он со своим партнером, колумбийцем Фелипе приобрел собственную квартиру.

На странице в Instagram бизнесмен поделился кадрами своих роскошных апартаментов, расположенных в городе Хьюстон, штат Техас в США. Просторная двухкомнатная квартира с панорамными окнами с кухней-студией выполнена в минималистическом стиле в светлых цветах.

Андрей Хветкевич с любимым купили квартиру в США / Фото: instagram.com/diveeasy

Андрей Хветкевич с любимым купили квартиру в США / Фото: instagram.com/diveeasy

Андрей Хветкевич с любимым купили квартиру в США / Фото: instagram.com/diveeasy

Судя по большому количеству зелени дома у пары, они любят цветы. Стену напротив обеденного стола на кухне влюбленные украсили своими фотографиями из путешествий.

Андрей Хветкевич с любимым купили квартиру в США / Фото: instagram.com/diveeasy

Андрей Хветкевич с любимым купили квартиру в США / Фото: instagram.com/diveeasy

Андрей Хветкевич с любимым купили квартиру в США / Фото: instagram.com/diveeasy

Напомним, что в начале мая этого года Андрей Хветкевич отыграл романтическую свадьбу со своим партнером Фелипе. С ним бизнесмен находился в отношениях в течение шести лет. Впрочем, прежде чем принять решение участвовать в проекте "Холостячка-2", Андрей и Фелипе разошлись.

После реалити Хветкевич понял, что хочет быть вместе с Фелипе, сделал предложение ему, а затем партнеры сыграли свадьбу в Мексике. Кстати, поздравить влюбленных приехала и главная героиня "Холотсячки-2", певица Злата Огневич, с которой у Андрея сложились теплые дружеские отношения.

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