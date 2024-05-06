Участник "Холостячки-2" Хветкевич поздравил мужа с годовщиной брака и показал фото с их свадьбы

Участник романтического реалити "Холостячка-2" Андрей Хветкевич сообщил о важном празднике в его семье.

Бизнесмен 5 мая отпраздновал годовщину брака со своим мужем-колумбийцем Фелипе. Влюбленные уже год живут в официальном статусе супругов. В своем Instagram Хветкевич мило поздравил возлюбленного с важным днем.

"Годовщина нашей свадьбы", — поделился с подписчиками Хветкевич.

Также бизнесмен показал фото с их свадьбы, которую они отыграли в Мексике. На фото счастливые Хветкевич и его муж уходили от свадебной арки, держась за руки. Тем временем присутствующие гости осыпали ей лепестками цветов.

Андрей Хветкевич с мужем / Фото: instagram.com/diveeasy

К поздравлениям также присоединились поклонники парочки. В комментариях они пожелали им счастья, а также скорейшего пополнения в семье.

Сколько же счастья на фото, но по моим наблюдениям вы еще более счастливы. Так держать!

С годовщиной свадьбы, чтобы всегда так было!

Когда будет пополнение?

Отметим, Андрей Хветкевич снимался в реалити "Холостячка-2", где боролся за сердце Златы Огневич. После выхода из проекта бизнесмен признался, что бисексуал. Тогда же он рассказал о романе с колумбийцем Фелипе. Перед проектом пара прекратила отношения, а впоследствии снова сошлась и решила пожениться. Свадьбу они сыграли в прошлом году в Мексике, где, к стати, среди гостей была и Злата Огневич.

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