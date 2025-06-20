Участник "Холостячки-2" Хветкевич продает купленный в прошлом году дом в США и назвал причину

Андрей Хветкевич / © instagram.com/diveeasy

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Участник романтического реалити "Холостячка-2" Андрей Хветкевич, который ранее рассказал о кризисе в браке с мужем, продает дом в США.

Собственное жилье бизнесмен приобрел в прошлом году в Техасе. Дом куплен в кредит, поэтому Хветкевич ежемесячно за него платит 3,5 тысяч долларов. Однако сейчас Хветкевич в интервью Славе Демину говорит, что продает жилье. Дело в том, что знаменитость вместе с мужем переезжает в другой город. Там он планирует купить новый дом, поэтому от старшего избавляется.

"Мы купили дом и сейчас у нас кредит три с половиной тысячи долларов в месяц. Это на 30 лет. Мы на самом деле сейчас выставили на продажу этот дом, потому что мы покупаем новый в Остине и переезжаем в январе", - рассказал бизнесмен.

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Андрей Хветкевич / © instagram.com/diveeasy

Кстати, Андрей Хветкевич работает в сфере IT. Его ежемесячный доход разный. Он может заработать и пять, и десять тысяч долларов. А вот для комфортной жизни им с мужем хватает до десяти тысяч долларов.

"Мой бизнес - это регистрация доменных имен. И в Украине мы регистрируем доменные имена, и сейчас запустили компанию в США, которая является основным конкурентом крупных компаний. Сейчас эта компания растет, у нас все больше и больше клиентов. У меня нет фиксированной зарплаты. Я могу получить от бизнеса и 5 тысяч, и 10 тысяч. Мы тратим на жизнь где-то до 10 тысяч долларов", - поделился бизнесмен.

Напомним, ранее Андрей Хветкевич рассказал, как ему изменил муж. Бизнесмен также поделился, как об этом узнал.