Участник "Холостячки-2" Роман Свечкоренко рассекретил стоимость сказочной свадьбы в Житомирской области

Также психолог признался, что они с возлюбленной планируют организовать еще одну свадьбу, но уже для родственников.

Участник "Холостячки-2", психолог Роман Свечкоренко рассекретил стоимость сказочной свадьбы, которую он со своей женой Валерией организовал в Житомирской области.

В общем, пара провела свой праздник в Радомышле. Среди приглашенных были только близкие и родные друзья. Как признался в Instagram, гостей на свадьбе было 65 человек, хотя должно было быть 75 человек.

"В общей сложности было 65 гостей, хотя должно было быть 75. Большинство из тех, кто не смог приехать, — военные. Из-за постоянно меняющегося графика и обстоятельств, у них не получилось", — поделился Свечкоренко.

Роман Свечкоренко женился / Фото: instagram.com/svechkorenko

Роман с Валерией придумали, как оригинально пригласить гостей. Они на белых тарелках написали приглашение, дату, время и место проведения и добавили рисунок в виде танцующей пары.

"Было много вариантов приглашения, но этот по нашему мнению передал больше всего атмосферу свадьбы. Не показывал раньше, потому что там был адрес, а хотелось немного конфиденциальности для комфорта гостей", — отметил психолог.

Роман Свечкоренко женился / Фото: instagram.com/svechkorenko

Также Свечкоренко рассекретил, сколько они с возлюбленной потратили средств на сказочную свадьбу. В общем, точную сумму супруги не подсчитывали, однако это более миллиона гривен. Психолог признался, что свадьба не окупилась, однако они на это и не рассчитывали. По словам Свечкоренко, он с женой сделал такой праздник, чтобы потом смотреть фото и видео и вспоминать с улыбкой.

Роман Свечкоренко женился / Фото: instagram.com/svechkorenko

"Более миллиона гривен, точную сумму еще не подбивали. Нет (не окупилась – прим. ред.), но мы с самого начала понимали, что так будет. Много вложили сил, денег и времени в каждую деталь, но самое главное, мы делали свадьбу для себя, чтобы спустя некоторое время посмотреть и кайфовать", — поделился психолог.

Роман Свечкоренко женился / Фото: instagram.com/svechkorenko

Кстати, на праздновании Романа и Валерии не было разных конкурсов и традиций. Как признался психолог, они приберегли это для второй свадьбы, которую они планируют сыграть с родственниками.

Роман Свечкоренко женился / Фото: instagram.com/svechkorenko

"Все украинские традиции оставили для второй свадьбы. Кстати, у нас там и другие образы будут, в украинском стиле. Мы отказались от всех конкурсов, были просто 5-10 минутки, где ведущий просто набрасывал смешные задания, но без напряжения для гостей", – отметил психолог.

Роман Свечкоренко женился / Фото: instagram.com/svechkorenko

Свечкоренко признался, что они с возлюбленной делают две отдельные свадьбы, чтобы всем гостям было комфортно. Кроме того, празднование с родственниками будет иметь совсем другую атмосферу, чем с друзьями.

"Это вообще другой вайб праздника. Людям нужно создавать атмосферу, которую они ожидают и что именно для них является отдыхом. Для большинства гостей, которые будут завтра, им бы не зашла первая свадьба, так же и наоборот", — подчеркнул психолог.

Роман Свечкоренко женился / Фото: instagram.com/svechkorenko

Напомним, Роман Свечкоренко 26 августа женился на своей возлюбленной Валерии. Сказочную свадьбу влюбленные сыграли в Радомышле Житомирской области.

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