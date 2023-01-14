Участник "Холостячки-2" Тарапата попозировал в платье, чтобы привлечь внимание к проблемам женщин-военных

Он приобщился к социальному проекту.
Участник романтического реалити "Холостячка" со Златой Огневич, бизнесмен и телеведущий Максим Тарапата привлек внимание к проблемам женщин на фронте.
Как рассказал Тарапата, сейчас в Украине, к сожалению, девушки-военные должны носить мужскую форму, ведь женских стандартов пока просто нет. Чтобы придать огласке эту проблему, Максим принял участие в социальном проекте, для которого примерил женский наряд.
В сторис в Instagram Тарапата поделился своим фото, которое сейчас украшает билборды, на котором позировал в розовом платье.
"Представляете, в Украине вообще нет стандартов женской формы. То есть все женщины-военные должны надевать мужскую форму. Я никогда об этом не задумывался. Но мало того, что наши женщины иду на фронт нас защищать, они должны это делать в неудобной мужской форме. У них просто нет выбора", — рассказал Максим.
Пошив специальной одежды для женщин в рядах ВСУ сейчас занимаются волонтеры. Именно поэтому Тарапата попросил всех не проходить мимо, а всеми возможными способами помогать шить для девушек удобную одежду.
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