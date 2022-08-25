Участник "Холостячки" Андрей Хветкевич впервые показал жениха-колумбийца

Неожиданностью для многих поклонников романтического шоу стал камингаут Андрея Хветкевича и его помолвка с колумбийцем по имени Филипе.

Некоторое время бизнесмен держал интригу и не показывал избранника в своих соцсетях. Но в день рождения бойфренда Хветкевич решил сделать исключение.

На странице в Instagram Андрей опубликовал фотографию, на которой он позирует вместе с Филипе в плавках во время отдыха в Турции.

Андрей Хветкевич с бойфрендом / Фото: instagram.com/diveeasy

"С днем рождения, Филипе! Спасибо, что показал мне, как любить и быть любимым. Я люблю тебя", — подписал фото Хветкевич.

Свои комментарии с поздравлениями оставили фолловеры и друзья пары. Среди них была и "холостячка" Злата Огневич, которая мило назвала ребят "котиками".

Как рассказал в своих сторис Хветкевич, в качестве подарка ко дню рождения любимого он выбрал совместное путешествие на лайнере на 10 дней по Европе, о котором так давно мечтал Филипе.

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