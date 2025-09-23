Участник "Холостячки" Андрей Рыбак удивил предложением руки и сердца жене в Telegram: "Была договоренность"

Андрей Рыбак с женой / © instagram.com/rybak_sydney

Реклама

Участник первого сезона шоу "Холостячка" с Ксенией Мишиной, юморист Андрей Рыбак, откровенно поделился историей своей женитьбы с возлюбленной Алиной.

Юморист признался, что решение узаконить отношения с возлюбленной возникло довольно спонтанно. А произошло это вскоре после начала полномасштабного вторжения. Так, когда пара уже была как два года вместе Алина предложила Андрею пожениться как только она вернется из эмиграции из-за границы. Поэтому в итоге они расписались в 2022 году без предложения руки и сердца в классическом виде. Рыбак говорит, что все было оговорено просто в мессенджере.

"Не было предложения. Когда началась война, то Алина уехала за границу. Я вывез ее за границу и сказал: когда вернешься, поженимся. Предложение было в Telegram. Даже не предложение, это была договоренность. И когда она вернулась, мы поженились", — рассказал Андрей в комментарии "ENTER ESPORT NEWS".

Реклама

Андрей Рыбак с женой / © instagram.com/rybak_sydney

Более того, комик раскрыл, что даже помолвочное кольцо купил только через год после свадьбы. По его словам, мужчинам проще, ведь им хватает одного кольца, тогда как женщины любят украшения и на помолвку, и на свадьбу.

"Через год купил помолвочное кольцо. Я хожу с одним кольцом за пять тысяч гривен на все случаи жизни. А девушки — на каждом пальце. Потому что они придумали себе: сначала помолвка, потом еще одно обручальное кольцо..." — пошутил артист.

Напомним, недавно певица KOLA раскрыла самую большую проблему в браке со старшим на 13 лет иностранцем.