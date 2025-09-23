- Дата публикации
Участник "Холостячки" Андрей Рыбак удивил предложением руки и сердца жене в Telegram: "Была договоренность"
Комик сделал предложение без кольца и приобрел его через год после свадьбы.
Участник первого сезона шоу "Холостячка" с Ксенией Мишиной, юморист Андрей Рыбак, откровенно поделился историей своей женитьбы с возлюбленной Алиной.
Юморист признался, что решение узаконить отношения с возлюбленной возникло довольно спонтанно. А произошло это вскоре после начала полномасштабного вторжения. Так, когда пара уже была как два года вместе Алина предложила Андрею пожениться как только она вернется из эмиграции из-за границы. Поэтому в итоге они расписались в 2022 году без предложения руки и сердца в классическом виде. Рыбак говорит, что все было оговорено просто в мессенджере.
"Не было предложения. Когда началась война, то Алина уехала за границу. Я вывез ее за границу и сказал: когда вернешься, поженимся. Предложение было в Telegram. Даже не предложение, это была договоренность. И когда она вернулась, мы поженились", — рассказал Андрей в комментарии "ENTER ESPORT NEWS".
Более того, комик раскрыл, что даже помолвочное кольцо купил только через год после свадьбы. По его словам, мужчинам проще, ведь им хватает одного кольца, тогда как женщины любят украшения и на помолвку, и на свадьбу.
"Через год купил помолвочное кольцо. Я хожу с одним кольцом за пять тысяч гривен на все случаи жизни. А девушки — на каждом пальце. Потому что они придумали себе: сначала помолвка, потом еще одно обручальное кольцо..." — пошутил артист.
