Участник "Холостячки" Хветкевич показал, как балует своего любимого, и рассказал о ревности в их паре

Участник реалити-шоу "Холостячка-2" Андрей Хветкевич недавно сделал каминг-аут и больше не скрывает личную жизнь.

Андрей Хветкевич счастлив в отношениях с мужчиной, колумбийцем по имени Фелипе и пара уже даже обручилась.

Сейчас влюбленные находятся в отпуске на круизном лайнере, о чем рассказал Хветкевич в сторис своей страницы в Instagram. Также предприниматель поделился, что его избранник мечтал об этом круизе, поэтому он не смог ему отказать:

"Это ЛГБТ-круиз, о котором мечтал Фелипе. Но здесь достаточно женщин и молодых гетеро-пар. Этот круиз дороже обычного потому, что программа спектаклей и пати очень насыщена. На обычном круизе очень скучно, сравнивая с этим", — поделился Андрей.

Избранник Андрея Хветкевича Фелипе (справа) с артистом шоу / Фото: instagram.com/diveeasy

Кроме того, Хветкевич ответил на вопросы своих фолловеров. В частности, он признался, что они с Фелипе довольно страстная пара и ревность имеет место в их отношениях.

Андрей Хветкевич / Фото: instagram.com/diveeasy

Отреагировал предприниматель на вопросы и о распределении ролей в его паре с Фелипе:

"Это один из стереотипов. Это очень некорректный вопрос, даже к обычным парам – мужчинам и женщинам. Потому что не должно быть чисто мужских, или чисто женских обязанностей", - отметил Андрей.

Андрей Хветкевич / Фото: instagram.com/diveeasy

Напомним, что неделю назад участник "Холостячки-2" со Златой Огневич Андрей Хветкевич совершил каминг-аут и признался, что обручился с партнером. Избранником предпринимателя стал колумбиец по имени Фелипе.

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