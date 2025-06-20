Участник "Холостячки" Хветкевич рассказал о серьезном кризисе в браке с мужем: "Начали разводиться"

Андрей Хветкевич / © instagram.com/diveeasy

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Участник романтического реалити "Холостячка-2" Андрей Хветкевич откровенно рассказал о серьезном кризисе в браке с мужем-колумбийцем Фелипе.

Пара уже более восьми лет состоит в отношениях, два из которых - в браке. Бизнесмен говорит, что за это время им пришлось столкнуться с двумя серьезными кризисами. Первый, вероятно, был, когда Фелипе изменил Андрею. Что же касается второго - то супруги его пережили в январе этого года. Более того, дошло до того, что влюбленные едва не развелись.

Пара все же сохранила отношения. Андрей Хветкевич в интервью Славе Демину делится, что они пошли к семейному психологу и смогли преодолеть все проблемы.

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Андрей Хветкевич с мужем / © instagram.com/diveeasy

"Уже было два кризиса. В этом году в январе у нас было очень все стремно. Мы почти начали разводиться. Был у нас какой-то кризис серьезный. Мы начали общались с семейным психологом и все стабилизировалось, все в порядке сейчас", - поделился бизнесмен.

Также Хветкевич рассказал об их ссорах. В частности, бизнесмен говорит, что во время конфликтов ведет себя сдержанно, выслушивает Фелипе и делится своей точкой зрения. Если же Хветкевич начинает эмоционально ссориться, то это не идет на пользу их отношениям.

"С моей стороны нужно быть более сдержанным, просто выслушать его и рассказать ему свое мнение. Если я начинаю с ним ссориться или еще что-то - это ни к чему хорошему не приводит", - добавил бизнесмен.

Напомним, недавно лидер группы "Антитела" Тарас Тополя заговорил о кризисах в браке. Певец также неожиданно попросил прощения у жены Елены Тополи.

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