Участник "Холостячки" Хветкевич совершил каминг-аут и признался, что обручился с партнером

Пловец и фридайвер Андрей Хветкевич совершил каминг-аут.

Как признался участник шоу в своем Instagram, он сам не понимал, что у него нетрадиционная сексуальная ориентация. Но в последний год Андрей многое обдумал и понял, что гей.

Андрей Хветкевич и Злата Огневич / Фото: instagram.com/diveeasy

"Долгое время я руководствовался стереотипами и не был честным перед собой. В течение последнего года я много думал и размышлял над собой, и наконец я готов поделиться со всеми вами своей правдой. Я знаю, что вы меня любите, и я надеюсь, что вы меня поддерживаете. Я знаю, что у вас могут быть вопросы (поскольку у меня точно были). В любом случае, я такой, какой есть, и я учусь принимать и любить себя", — поделился Хветкевич.

Более того, Андрей признался, что уже встретил свою любовь. Его избранником стал красавец из Колумбии, с которым Хветкевич уже обручился.

Андрей Хветкевич с любимым / Фото: instagram.com/diveeasy

"Недавно он сказал "да" и сегодня мы едем в небольшой отпуск в Европу, чтобы отпраздновать наше обручение и его день рождения", — поделился Андрей.

Отметим, влюбленных уже успели поздравить Злата Огневич, Григорий Решетник и Мика Ньютон. Они пожелали им безумной любви.

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