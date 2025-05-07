Участник "Холостячки" Хветкевич в годовщину брака показал, какой была его свадьба с мужем в Мексике

Андрей Хветкевич с мужем / © instagram.com/diveeasy

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Участник романтического реалити "Холостячка-2" Андрей Хветкевич сообщил о важном празднике в его семье.

Бизнесмен вместе со своим мужем празднует годовщину свадьбы. Андрей Хветкевич и его возлюбленный, колумбиец Фелипе, уже два года живут в официальном браке. Бизнесмен поздравил избранника с важной датой в их семейной жизни.

В Instagram-stories Хветкевич опубликовал фото со свадьбы в Мексике. На снимке бизнесмен и его муж позировали в одинаковых костюмах. Вероятно, именно в тот момент они давали друг другу свадебные обеты, после чего закрепили их поцелуем. Андрей Хветкевич не был многословен. Он коротко подписал фото на английском языке: "С годовщиной". К фото бизнесмен добавил смайлик с сердечками.

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Свадьба Андрея Хветкевича с мужем / © instagram.com/diveeasy

Отметим, Андрей Хветкевич стал известен после проекта "Холостячка", где главной героиней была певица Злата Огневич. Впоследствии бизнесмен признался, что бисексуал, а в 2022 рассекретил отношения с колумбийцем Фелипе. В 2023 году влюбленные сыграли роскошную свадьбу в Мексике.

Напомним, недавно сын американского актера Никола Кейджа в четвертый раз женился. Музыкант Вестон Кейдж показал, какой была его свадьба.