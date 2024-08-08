Участник "Холостячки" Ковтуненко рассекретил свои отношения и впервые показал возлюбленную

Участник "Холостячки-1" с Ксенией Мишиной – юрист и бизнесмен Евгений Ковтуненко – рассекретил свои отношения.

Личным герой романтического реалити-шоу поделился в Instagram. В частности, Евгений Ковтуненко раскрыл, что уже пять месяцев находится в отношениях. Избранницей юриста стала загадочная эффектная блондинка. Пара познакомилась еще в декабре, но впервые встретилась только 8 марта.

Евгений Ковтуненко с возлюбленной / Фото: instagram.com/kov2nenko

Евгений Ковтуненко не стал раскрывать имя возлюбленной. Юрист говорит, что она не публичная и ведет довольно закрытый образ жизни. Тем не менее, он поделился некоторыми фактами о ней. В частности, возлюбленная Ковтуненко – бизнесвумен. Кроме того, она профессионально занималась гимнастикой и обожает смотреть детективы.

"Это самая мудрая женщина в мире, потому что я иногда не знаю, как она меня вывозит. Очень неожиданно встретить человека с чувством юмора таким, как у меня. В отличие от меня, она — не публичный человек с закрытым аккаунтом. Хотя девушки обычно любят, чтобы было наоборот. Она просто невероятная", – поделился бизнесмен.

Евгений Ковтуненко с возлюбленной / Фото: instagram.com/kov2nenko

Напомним, Евгений Ковтуненко принимал участие в первом сезоне "Холостячки", где боролся за сердце актрисы Ксении Мишиной. Долгое время он считался едва ли не будущим победителем шоу, однако до финала так и не дошел. Как объяснил Ковтуненко, между ними с Мишиной не было особой химии.

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